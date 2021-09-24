Firari hükümlü, oto yıkamacıda yakalandı - Haberler
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Firari hükümlü, oto yıkamacıda yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç - Haberler | Güncel
Firari hükümlü, oto yıkamacıda yakalandı

KAHRAMANMARAŞ'ta, hakkındaki kesinleşmiş 12 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan Suat Balcı (28), çalıştığı oto yıkamacıda yakalandı.

KAHRAMANMARAŞ'ta, hakkındaki kesinleşmiş 12 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan Suat Balcı (28), çalıştığı oto yıkamacıda yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan yargılandığı davada 12 yıl 9 ay hapse çarptırılan ve cezası onanan Balcı'yı yakalamak için çalışma başlattı. Yahya Kemal Mahallesi'ndeki oto yıkamacıda çalıştığı tespit edilen Balcı, polisler tarafından yakalandı. Balcı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Firari hükümlü, oto yıkamacıda yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç - Son Dakika Haberleri
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