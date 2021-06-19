FİRARİ HÜKÜMLÜ, KİRAZ AĞACINA ÇIKARKEN YAKALANDI
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FİRARİ HÜKÜMLÜ, KİRAZ AĞACINA ÇIKARKEN YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, 'hırsızlık' suçundan 21 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Azer Y. (19), Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından kiraz ağacına çıkarak, saklanmaya çalışırken yakalandı.

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, 'hırsızlık' suçundan 21 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Azer Y. (19), Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından kiraz ağacına çıkarak, saklanmaya çalışırken yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT, Denizli başta olmak üzere Manisa, Muğla ve Afyonkarahisar'da 35 hırsızlık olayına karışan ve hakkındaki 21 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Azer Y.'nin Honaz ilçesinde saklandığını belirledi. JASAT, dün İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle Azer Y.'yi yakalamak için operasyon yaptı. Jandarma ekiplerinin takip ettiğini anlayan Azer Y., saklandığı bağ evinden çıkarak, kaçmaya başladı. Kiraz ağacına çıkarak, saklanmaya çalışan Azer Y., jandarma tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Azer Y. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FİRARİ HÜKÜMLÜ, KİRAZ AĞACINA ÇIKARKEN YAKALANDI
FİRARİ HÜKÜMLÜ, KİRAZ AĞACINA ÇIKARKEN YAKALANDI
FİRARİ HÜKÜMLÜ, KİRAZ AĞACINA ÇIKARKEN YAKALANDI
FİRARİ HÜKÜMLÜ, KİRAZ AĞACINA ÇIKARKEN YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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