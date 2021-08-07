FİRARİ HÜKÜMLÜ, HASTA ZİYARETİNDE YAKALANDI
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FİRARİ HÜKÜMLÜ, HASTA ZİYARETİNDE YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de, 'uyuşturucu ticareti' ve 'hırsızlık' suçlarından kesinleşmiş 14 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan Hacı Göksu Erdoğan (40), hastanede tedavi gören akrabasını ziyaret ettiği sırada yakalandı.

KAYSERİ'de, 'uyuşturucu ticareti' ve 'hırsızlık' suçlarından kesinleşmiş 14 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan Hacı Göksu Erdoğan (40), hastanede tedavi gören akrabasını ziyaret ettiği sırada yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'uyuşturucu ticareti' ve 'hırsızlık' suçlarından hakkında kesinleşmiş 14 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari Hacı Göksu Erdoğan'ın yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, Erdoğan'ın devlet hastanesinde tedavi gören akrabasını ziyaret ettiğini tespit etti. Hastaneye gelen polis, Erdoğan'ı yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirilen Hacı Göksu Erdoğan, Bünyan Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

FİRARİ HÜKÜMLÜ, HASTA ZİYARETİNDE YAKALANDI
FİRARİ HÜKÜMLÜ, HASTA ZİYARETİNDE YAKALANDI
FİRARİ HÜKÜMLÜ, HASTA ZİYARETİNDE YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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