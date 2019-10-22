Firari hükümlü 2 kadın yakalandı

22.10.2019 16:52

Kayseri'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2 yıldır aranan 2 kadın yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal" gibi suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan ve 2 yıldır aranan hükümlüler Aysun Sezer ile Sibel Yıldırım'ın Esentepe Mahallesi Sultanhisar Sokak'taki bir evde saklandıklarını tespit etti.

Bu ikamete operasyon düzenleyen polis, hakkında 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Sezer ile 11 yıl 3 ay hapse mahkum Yıldırım'ı yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlüler cezaevine götürüldü.

Öte yandan, ekiplerin gün içinde yaptıkları çalışmada haklarında yakalama kararı bulunan 13 kişi daha yakalandı.

Kaynak: AA