Firari gaspçı tutuklandı
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Firari gaspçı tutuklandı

Firari gaspçı tutuklandı İki günde 3 araba, 2 vatandaşın parasını gasp eden ve gasp ettiği araçla yaptığı kazada üç kişiyi yaralayan Aydın Ergül, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı Muğla'nın Menteşe ilçesinde cuma gecesi, Aydın Nazilli'den gasp ettiği araçla kaza yaptıktan sonra...

14.06.2020 16:32 | Son Güncelleme: 14.06.2020 16:36

Firari gaspçı tutuklandı

İki günde 3 araba, 2 vatandaşın parasını gasp eden ve gasp ettiği araçla yaptığı kazada üç kişiyi yaralayan Aydın Ergül, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesinde cuma gecesi, Aydın Nazilli'den gasp ettiği araçla kaza yaptıktan sonra Karabağlar Yaylası'nda iki gün polisi peşinden koşturan Aydın Ergül, yakalandıktan sonra çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

İki gün içinde birisi ticari olmak üzere üç araç ve iki vatandaşın parasını gasp eden Ergül, ticari taksi ile Karabağlar Yaylası girişinde polisten kaçarken yaptığı kazada üç tütün işçisini de yaralamıştı. Karabağlar Yaylası'nda dün akşam saatlerinde üzerinde anahtarı bulunan aracı gasp ettikten sonra polis ile yapılan kovalama sonrası ekip otosuna çarpması ile yakalanmış ve gözaltına alınmıştı.

Aydın Ergül bugün Muğla Adliyesine sevk edildi. Ergül savcılıktan tutuklanma talebi ile çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Muğla Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü.

Firari gaspçı tutuklandı

Kaynak: İHA

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