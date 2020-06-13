Firari gaspçı kıskıvrak yakalandı
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Firari gaspçı kıskıvrak yakalandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 2 günde 3 araba gasp edip 3 kişiyi yaralayan şahıs, polisin düzenlediği operasyonda yaşanan kovalamacanın ardından kıskıvrak yakalandı.

Firari gaspçı kıskıvrak yakalandı
13.06.2020 22:40 | Son Güncelleme: 13.06.2020 22:45

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 2 günde 3 araba gasp edip 3 kişiyi yaralayan şahıs, polisin düzenlediği operasyonda yaşanan kovalamacanın ardından kıskıvrak yakalandı.

Aydın Nazilli'den Muğla'ya gelmek için 400 TL'ye anlaştığı 09 T 2005 plakalı aracı Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi kavşağında boğazına bıçak dayayarak hem parasını hem de arabasını gasp eden Aydın E., sürücünün jandarmaya bilgi vermesi üzerine Menteşe ilçesinde polis tarafından takibe alındı. Karabağlar Yaylası girişinde kullandığı ticari taksi ile 3 tütün işçisini çarpan ve kaza yapan Aydın E., yaya olarak yayla içine kaçtı.

Drone ile Karabağlar Yaylası tarandı

Karabağlar Yaylası'nda 48 NC 543 plakalı aracı da çalan şüpheli, aracı tarla içinde bırakarak izini kaybettirdi. 2 gündür gelen ihbarları değerlendiren Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri çok sayıda ihbarı Polis Özel Harekat timleri ile değerlendirirken, havadan da drone ile Karabağlar Yaylası'nı taradı.

36 saatin ardından Muğla polisi, akşam saatlerinde tüm giriş ve çıkışları kapattığı Karabağlar Yaylası'nda bir aracın daha gasp edildiği ihbarını aldı. Cenk Baydur ve oğlu araçtan inerken araçtaki eşyaları indirdikleri sırada firari şüpheli anahtarı üzerinde olan aracı çalarak kaçmaya başladı. Polis ihbar sonrası şüphelinin kaçtığı yönde takibi sürdürürken, kovalamaca sonrası polis otosuna çarpması sonrası şüpheli yakalandı.

Yaşlı kadını rehin almış

Şüphelinin, son aracı çalmadan önce Ayşe Dedeoğlu isimli yaşlı kadının evine girdiği, burada karnının aç olduğunu söylediği, yaşlı kadının da polise arayacağını söylemesi üzerine ellerini ve ayaklarını bağladığı ortaya çıktı. Yemek yedikten sonra yaşlı kadının üzerindeki 600 TL parayı da gasp eden şüpheli buradan ayrıldıktan sonra son aracı gasp ettiği belirlendi.

Yakalanma anı görüntülendi

Aydın E.'nin gasp ettiği üçüncü araç ile kaza yapması sonrası yakalanma anı bir vatandaşın cep telefonundan an be an kaydedildi.

Polisin başarılı bir operasyonu sonucu yakalanan şahıs, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sağlık kontrolüne getirildi.

Aydın E.'nin bir cinayet nedeniyle 28 yıl hapis cezasının bulunduğu ve cezasını son Ceza İnfaz yasasından faydalanarak 21 Mayıs 2020 tarihinde Söke T Tipi Cezaevinden tahliye olduğu öğrenildi. Gaspçı Aydın E.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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