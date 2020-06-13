Firari gaspçı 2 günde suç rekoru kırdı...Kovalama anları ve etkisiz hale getirilmesi kamerada
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Firari gaspçı 2 günde suç rekoru kırdı...Kovalama anları ve etkisiz hale getirilmesi kamerada

Firari gaspçı 2 günde suç rekoru kırdı.

13.06.2020 22:28 | Son Güncelleme: 13.06.2020 22:33

Firari gaspçı 2 günde suç rekoru kırdı...Kovalama anları ve etkisiz hale getirilmesi kamerada

-Firari gaspçı Aydın Ergül, polisin operasyonu ile yakalanırken, 2 günde 3 araba gasp etti, üç kişiyi yaraladı, iki kişinin de parasını gasp etti.

-Şüpheli Aydın Ergül'ün son gasp ettiği araç ile kaçarken polis ile kovalama ve etkisiz hale getirilmesi güvenlik kamerasına ve cep telefonuna yansıdı

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesinde iki gündür Polis ve Jandarmayı alarma geçiren firari gasp ettiği üçüncü araba ile kaçarken polisin operasyonu ile kıskıvrak yakalandı.

Aydın Nazilli'den Muğla'ya gelmek için 400 TL'ye anlaştığı 09 T 2005 plakalı aracı Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi kavşağında boğazına bıçak dayayarak hem parasını hem de arabasını gasp eden Aydın Ergül, sürücünün Jandarmaya bilgi vermesi üzerine Menteşe ilçesinde polis tarafından takibe alındı. Karabağlar Yaylası girişinde kullandığı ticari taksi ile üç tütün işçisini çarpan ve kaza yapan Aydın Ergül, yaya olarak yayla içine kaçtı.

Karabağlar Yaylasında 48 NC 543 plakalı aracı da çalan şüpheli, aracı tarla içinde bırakarak izini kaybettirdi. İki gündür gelen ihbarları değerlendiren Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri çok sayıda ihbarı Polis Özel Harekat timleri ile değerlendirirken, havadan da Drone ile Karabağlar Yaylasını taradı.

36 saat firari gaspçı Aydın Ergül'ü arayan Muğla polisi, bugün akşam saatlerinde tüm giriş ve çıkışları kapattığı Karabağlar Yaylasında bir aracın daha gasp edildiği ihbarını aldı. Cenk Baydur ve oğlu araçtan inerken araçtaki eşyaları indirdikleri sırada firari şüpheli anahtarı üzerinde olan aracı çalarak kaçmaya başladı. Polis ihbar sonrası şüphelinin kaçtığı yönde takibi sürdürürken polis otosuna çarptı ve ardından yakalandı.

Yaşlı kadını rehin almış

Şüpheli Aydın son aracı çalmadan önce 75-80 yaşlarındaki Ayşe Dedeoğlu isimli yaşlı kadının evine girdiği, burada karnının aç olduğunu söylediği, yaşlı kadının da polise arayacağını söyleme si üzerine ellerini ve ayaklarını bağladığı ortaya çıktı. Yemek yedikten sonra yaşlı kadının üzerindeki 600 TL parayı da gasp eden şüpheli buradan ayrıldıktan sonra son aracı gasp etti.

Polis kovaladı o kaçtı

Şüpheli Aydın Ergül'ün son olarak gasp ettiği araç ile kaçması sonrası polis takibe aldı. Polisin takibe aldığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli önde, polis arkada devam eden kovalamaca sonrası polis otosuna çarpması sonrası şüpheli yakalandı.

Yakalanma anı görüntülendi

İki gündür Muğla polisini peşinden koşturan firari Aydın Ergül, gasp ettiği üçüncü araç ile kaza yapması sonrası yakalanma anı bir vatandaşın cep telefonundan an be an kaydedildi. Firari Aydın Ergül polis ekipleri tarafından yere yatırılarak etkisiz hale getirildi.

Sağlık kontrolünden geçirildi ve röntgeni çekildi

Polisin başarılı bir operasyonu sonucu yakalanan Aydın Ergül, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sağlık kontrolüne getirildi. Şüphelinin iki defa kazaya karışması nedeniyle hastanede önce röntgeni çekildi. Röntgeninin ardından Hastaneden Muğla Emniyet Müdürlüğü asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Aydın Ergül'ün bir cinayet nedeniyle 28 yıl hapis cezasının bulunduğu ve cezasını son Ceza İnfaz yasasından faydalanarak 21 Mayıs 2020 tarihinde Söke T Tipi Cezaevinden tahliye olduğu öğrenildi. Gaspçı Aydın Ergül'ün Emniyetteki işlemlerinin ardından önümüzdeki günlerde adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.

Firari gaspçı 2 günde suç rekoru kırdı...Kovalama anları ve etkisiz hale getirilmesi kamerada

Kaynak: İHA

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