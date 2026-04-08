Firari FETÖ üyesi Sivas'ta yakalandı
FETÖ üyesi olma suçundan 6 yıl 3 ay hüküm kararı bulunan şahıs Sivas'ta yakalandı.
Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri koordineli çalışma yürüttü. Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yürütülen çalışmada; FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis kararı bulunan S.S. yakalandı. Ekiplerce yakalanan şahıs, Sivas E Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı