Firari FETÖ üyesi eski emniyet amiri yakalandı - Haberler
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Firari FETÖ üyesi eski emniyet amiri yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Firari FETÖ üyesi eski emniyet amiri yakalandı

Antalya'da polis tarafından yapılan operasyonda hakkında 6 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari FETÖ üyesi eski emniyet amiri yakalandı.

ANTALYA (İHA) - Antalya'da polis tarafından yapılan operasyonda hakkında 6 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari FETÖ üyesi eski emniyet amiri yakalandı.

FETÖ/PDY üyeliği suçundan 2016 yılında KHK kapsamında ihraç olan ve hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş cezası bulunan eski Emniyet Amiri A.S.T., Manavgat Tem Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Sorgun Mahallesinde yakalanan A.S.T., işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi - ANTALYA

Firari FETÖ üyesi eski emniyet amiri yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Kanun Hükmünde Kararname, Fetullahçı Terör Örgütü, Antalya, Polis, 3. Sayfa, Haber

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