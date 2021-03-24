Firari FETÖ üyesi eski binbaşı gizlendiği evde yakalandı
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Firari FETÖ üyesi eski binbaşı gizlendiği evde yakalandı

24.03.2021 00:49 | Son Güncelleme: 24.03.2021 00:54
Firari FETÖ üyesi eski binbaşı gizlendiği evde yakalandı

FETTULLAHÇI Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PYD) üyesi eski Özel Kuvvetler Şanlıurfa Eğitim Tatbikat Şube Müdürü binbaşı Sabrı I., Ankara'da gizlendiği evde yakalandı.

FETTULLAHÇI Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PYD) üyesi eski Özel Kuvvetler Şanlıurfa Eğitim Tatbikat Şube Müdürü binbaşı Sabrı I., Ankara'da gizlendiği evde yakalandı.

Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, FETÖ üyesi eski Özel Kuvvetler Şanlıurfa Eğitim Tatbikat Şube Müdürü binbaşı Sabri I.'nın Ankara Yenimahalle'de bir evde gizlendiğini bilgisine ulaştı. Şüphelinin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Yapılan inceleme ve takip sonucu Sabri I.'nın Batıkentte bir evde ikamet ettiğini tespit etti. Sabri I.'nın kaldığı ev ve çevresinde önlem alındı. Büyük bir gizlilik içerisinde sürdürülen operasyon sonucu evden çıkan Sabri I.yakalanarak gözaltına alındı. Firari FETÖ üyesi Sabri I., emniyette yapılan işlemlerinin ardından Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat EKİNCİ

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