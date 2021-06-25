Firari FETÖ şüphelisi eski öğretmen, 'gaybubet evi'nde yakalandı
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Firari FETÖ şüphelisi eski öğretmen, 'gaybubet evi'nde yakalandı

Firari FETÖ şüphelisi eski öğretmen, 'gaybubet evi'nde yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Ali Kadı - Haberler | Güncel

'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan 5 yıldır aranan eski öğretmen C.S., Ankara'da 'gaybubet evi'nde yakalanıp, Niğde'ye getirildi.

'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan 5 yıldır aranan eski öğretmen C.S., Ankara'da 'gaybubet evi'nde yakalanıp, Niğde'ye getirildi. 

Niğde'de FETÖ/PDY içinde faaliyet gösterdiği tespit edilen ve 2016 yılından bu yana aranan C.S.'nin, Ankara'daki örgüte ait 'gaybubet evi'nde gizlendiği tespit edildi. Ankara'da düzenlenen operasyonla yakalanan eski öğretmen C.S., Niğde'ye getirildi. C.C., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.


Firari FETÖ şüphelisi eski öğretmen, 'gaybubet evi'nde yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Kadı

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