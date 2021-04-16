Firari FETÖ/PDY üyesi operasyonla yakalandı
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Firari FETÖ/PDY üyesi operasyonla yakalandı

Firari FETÖ/PDY üyesi operasyonla yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aksaray'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) örgütüne üye olmak suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şüpheli operasyonla yakalandı.

Aksaray'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) örgütüne üye olmak suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şüpheli operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY örgütüne üye olmak suçundan aranan E.D. (46) isimli şüphelinin Aksaray'daki saklandığı yeri tespit eden İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri şahsın bulunduğu ikamete yönelik operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınırken, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Aksaray T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - AKSARAY

Firari FETÖ/PDY üyesi operasyonla yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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