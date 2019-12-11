Firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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Firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Hatay'da, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, yakalanarak cezaevine gönderildi.

11.12.2019 13:47 | Son Güncelleme: 11.12.2019 13:48

'da, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, yakalanarak cezaevine gönderildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Büro Amirliği ekipleri, FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası olan Nurgül Ö'yü yakalamak için çalışma başlattı.

Nurgül Ö'nün, Sakarya Mahallesi'nde bir adreste saklandığını tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonda hükümlüyü yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nurgül Ö. cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

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: Firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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