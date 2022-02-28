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Firari FETÖ hükümlüsü saklandığı evde yakalandı

Demirören Haber Ajansı, Cavit Akgün - Güncel
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Firari FETÖ hükümlüsü saklandığı evde yakalandı

MUĞLA'da, Fetullahçı Terör Örgütüne üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş 7 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Mehmet Karatosun (39) yakalandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - MUĞLA'da, Fetullahçı Terör Örgütüne üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş 7 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Mehmet Karatosun (39) yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Karatosun, tutuklandı.

Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekibi, FETÖ üyeliğinden hakkında 7 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mehmet Karatosun'un ilçede olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri, sabah saatlerinde ilçe merkezinde belirlenen adrese düzenlediği baskınla Karatosun'u yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Karatosun tutuklanıp, cezaevine gönderildi.


Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Jandarma, Hisarcık, Güncel, Haberler

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