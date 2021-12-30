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Firari FETÖ hükümlüsü Polatlı'da yakalandı

Firari FETÖ hükümlüsü Polatlı'da yakalandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANKARA'da FETÖ üyeliğinden aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.S. (52), jandarma tarafından Polatlı ilçesinde yakalandı.

ANKARA (DHA) - ANKARA'da FETÖ üyeliğinden aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.S. (52), jandarma tarafından Polatlı ilçesinde yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespit ve önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; 'FETÖ terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.S.'nin Polatlı'da olduğu tespit edildi. Bölgede yapılan araştırma ve takip sonucunda C.S., Basri Mahallesi'nde yakalanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.


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