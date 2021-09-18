Firari FETÖ hükümlüsü Kütahya'da yakalandı - Haberler
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Firari FETÖ hükümlüsü Kütahya'da yakalandı

AA / Muharrem Cin - Haberler | Güncel
Firari FETÖ hükümlüsü Kütahya'da yakalandı

FETÖ/PDY üyesi olmaktan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yakalandı.

FETÖ/PDY üyesi olmaktan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yakalandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hasan K'nın, Tavşanlı'da bulunduğu bilgisine ulaştı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Hasan K'yı gözaltına aldı.

Meslekten ihraç edilmiş TCDD'de müdür olan hükümlü, emniyet ve adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Muharrem Cin - Son Dakika Haberleri
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