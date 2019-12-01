Firari FETÖ hükümlüsü Eskişehir'de yakalandı
Haberler » Güncel » Firari FETÖ hükümlüsü Eskişehir'de yakalandı - Haber

Firari FETÖ hükümlüsü Eskişehir'de yakalandı

ESKİŞEHİR'de, FETÖ/PDY'ye bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan hakkında kesinleşmiş 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan firari Talha E., yakalanıp, tutuklandı.

01.12.2019 14:39 | Son Güncelleme: 01.12.2019 14:39
Firari FETÖ hükümlüsü Eskişehir'de yakalandı

ESKİŞEHİR'de, FETÖ/PDY'ye bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan hakkında kesinleşmiş 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan firari Talha E., yakalanıp, tutuklandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan hakkında kesinleşmiş 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan firari Talha E.'nin kentte olduğu bilgisine ulaştı. Polis ekipleri, düzenlenen operasyonla Talha E.'yi, saklandığı evde yakalandı.Emniyetteki işlemlerinin ardından Talha E., cezaevine teslim edildi.


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et