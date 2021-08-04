Firari FETÖ hükümlüsü eski Yargıtay üyesi, Ankara'da yakalandı
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Firari FETÖ hükümlüsü eski Yargıtay üyesi, Ankara'da yakalandı

Firari FETÖ hükümlüsü eski Yargıtay üyesi, Ankara'da yakalandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANKARA'da, 'FETÖ/PDY üyeliği'nden kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan eski Yargıtay üyesi Yılmaz Tosun, polis operasyonuyla yakalandı.

ANKARA'da, 'FETÖ/PDY üyeliği'nden kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan eski Yargıtay üyesi Yılmaz Tosun, polis operasyonuyla yakalandı.

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce oluşturulan özel ekip, firari eski Yargıtay üyesi Yılmaz Tosun'un saklandığı adresi belirledi. Hakkında 'FETÖ terör örgütüne üye olmak' suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası ve aranma kararı bulunan Tosun, takibe alındı. Teknik ve fiziki takip sonucu Tosun'un kullandığı otomobil, Bahçelievler Mahallesi'nde durduruldu. Tosun, araçtan indirildikten sonra gözaltına alınanak, emniyete götürüldü. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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