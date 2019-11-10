Firari FETÖ hükümlüsü eski polis memuru markette yakalandı

10.11.2019 11:48 | Son Güncelleme: 10.11.2019 11:48

Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan eski polis memuru yakalandı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, Amasya İlamat ve İnfaz Bürosunca aranan eski polis memuru M.K'yi bir markette alışveriş yaparken yakaladı.

Daha önce meslekten ihraç edilen M.K, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Kaynak: AA