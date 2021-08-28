Firari FETÖ hükümlüsü eski emniyet müdürü, Ankara'da yakalandı
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Firari FETÖ hükümlüsü eski emniyet müdürü, Ankara'da yakalandı

Firari FETÖ hükümlüsü eski emniyet müdürü, Ankara'da yakalandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANKARA'da FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 7,5 yıl hapis cezası bulunan ihraç 2'nci sınıf emniyet müdürü Hüseyin Çıtak, polis operasyonuyla yakalandı.

ANKARA'da FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 7,5 yıl hapis cezası bulunan ihraç 2'nci sınıf emniyet müdürü Hüseyin Çıtak, polis operasyonuyla yakalandı.

Başkent'te polis FETÖ üyeliği suçlamasıyla mahkeme tarafından ev hapsi tedbiri uygulanan ihraç 2'nci sınıf emniyet müdürü Hüseyin Çıtak'ın 25 Mayıs 2021'de Keçiören'deki evinden elektronik kelepçesini kırarak firar ettiğini ve yurt dışına kaçma hazırlığında olduğunu tespit etti. Bu sırada hakkındaki 7,5 yıl hapis cezası kesinleşen Hüseyin Çıtak'ın yakalanması için Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce kurulan özel ekip tarafından geniş kapsamlı çalışma başlatıldı. Yaklaşık 3 aylık çalışma sonucu firari Çıtak, Çankaya ilçesinde yakalandı. ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen Hüseyin Çıtak'ın, 'örgüt içerisinde teslimiyeti, sadakati ve bağlılığı en üst seviyede' olanları ifade eden A5 kodu ile kodlandığı, polis akademisinde ele geçirilen eski belgelerde örgüt içerisinde 'Ömer' kod adını kullandığı tespit edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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