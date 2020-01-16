Firari FETÖ hükümlüsü Bursa'da yakalandı

16.01.2020 11:04 | Son Güncelleme: 16.01.2020 11:04

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İznik yolundaki kontrol noktasında şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan kontrolde, hakkında FETÖ üyesi olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan, eski SGK çalışanı İ.A. (58) bulundu.

Gözaltına alınan İ.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA