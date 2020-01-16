Firari FETÖ hükümlüsü Bursa'da yakalandı
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Firari FETÖ hükümlüsü Bursa'da yakalandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

16.01.2020 11:04 | Son Güncelleme: 16.01.2020 11:04
Firari FETÖ hükümlüsü Bursa'da yakalandı

'nın ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İlçe ekipleri, İznik yolundaki kontrol noktasında şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan kontrolde, hakkında FETÖ üyesi olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan, eski SGK çalışanı İ.A. (58) bulundu.

Gözaltına alınan İ.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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