Firari FETÖ'cülere yardım eden şüpheli tutuklandı
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Firari FETÖ'cülere yardım eden şüpheli tutuklandı

Firari FETÖ'cülere yardım eden şüpheli tutuklandı
Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'te FETÖ'nün firari sanıklarına yardım ettiği tespit edilen Aydın D. saklandığı bağ evinde yakalanarak gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te FETÖ'nün firari sanıklarına yardım ettiği tespit edilen Aydın D. saklandığı bağ evinde yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Aydın D. tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Arıl Jandarma Karakol Komutanlığı Terörle Mücadele ekipleri, FETÖ'nün firari sanıklarına yardım ettiği tespit edilen Aydın D.'yi takibe aldı. Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu Aydın D.'nin Bilek Mahallesi'nde saklandığı bağ evine operasyon düzenleyerek gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan Aydın D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Öte yandan Aydın D.'nin firari FETÖ sanıklarına para yardımı yaptığı ve 'silahlı terör örgütü üyesi' olmak suçundan arama kaydının olduğu bildirildi.


Firari FETÖ'cülere yardım eden şüpheli tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş

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