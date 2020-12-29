Firari FETÖ'cülere saklanmaları için gaybubet evi kiralayan sanığa 6 yıl 3 ay hapis
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Firari FETÖ'cülere saklanmaları için gaybubet evi kiralayan sanığa 6 yıl 3 ay hapis

29.12.2020 13:55 | Son Güncelleme: 29.12.2020 13:58
Firari FETÖ'cülere saklanmaları için gaybubet evi kiralayan sanığa 6 yıl 3 ay hapis

Adana'da, firari Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerine saklanmaları için "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evi kiraladığı iddiasıyla yargılanan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da, firari Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerine saklanmaları için "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evi kiraladığı iddiasıyla yargılanan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık C.Ö. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın FETÖ içerisinde "Cahit" kod adını kullandığını belirtti. Sanığın, firari örgüt üyelerinin saklanması için "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evi kiraladığını ve "ev abiliği" görevinde bulunduğunu ifade eden savcı, C.Ö'nün "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık C.Ö. ise FETÖ üyesi olmadığını savundu.

Mütalaayı kabul etmeyen C.Ö, "Örgütsel bir konumum yoktur. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

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