Firari FETÖ'cüler kaçamadı
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Firari FETÖ'cüler kaçamadı Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince firari terör örgütü mensuplarının yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında 9 şüpheli yakalandı.
Firari FETÖ'cüler kaçamadı
ANKARA - Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince firari terör örgütü mensuplarının yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında 9 şüpheli yakalandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce firari terör örgütü mensuplarının yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmak suçundan hakkında arama kaydı bulunan, güncel faaliyetlerde bulundukları istihbarat edilen ve/veya gaybubet evlerinde saklandıkları bilgilerine ulaşılan 10 şüpheliye yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Firari örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ettiği bildirildi.