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Firari FETÖ'cüler kaçamadı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Firari FETÖ'cüler kaçamadı Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince firari terör örgütü mensuplarının yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında 9 şüpheli yakalandı.

Firari FETÖ'cüler kaçamadı

ANKARA - Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince firari terör örgütü mensuplarının yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında 9 şüpheli yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce firari terör örgütü mensuplarının yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmak suçundan hakkında arama kaydı bulunan, güncel faaliyetlerde bulundukları istihbarat edilen ve/veya gaybubet evlerinde saklandıkları bilgilerine ulaşılan 10 şüpheliye yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Firari örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ettiği bildirildi.

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Ankara Emniyet Müdürlüğü, Fetullahçı Terör Örgütü, Terör, 3. Sayfa, Haberler

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