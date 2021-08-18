Firari FETÖ'cü hakim saklandığı evde yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Firari FETÖ'cü hakim saklandığı evde yakalandı

Firari FETÖ'cü hakim saklandığı evde yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'da polis ekipleri, aranma kaydı bulunan eski Danıştay Üyesi Hasan Hüseyin Y.'yi saklandığı adreste yakaladı.

Ankara'da polis ekipleri, aranma kaydı bulunan eski Danıştay Üyesi Hasan Hüseyin Y.'yi saklandığı adreste yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kurulan özel ekibin yaptığı çalışmada Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme suçundan aranma kaydı bulunan Eski Danıştay Üyesi Hasan Hüseyin Y. Ankara'nın Etimesgut ilçesinde kayıtsız adreste saklandığı tespit edildi. Özel ekiplerce yapılan çalışmalar sonrası şahıs saklandığı adreste yakalandı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İntihar notu bırakan genç, kayıplara karıştı: Zaten yaşayan bir ölü gibiydim
İntihar notu bırakan genç, kayıplara karıştı: Zaten yaşayan bir ölü gibiydim
5 çocuk babası kuzeninin istismar ettiği 14 yaşındaki kız, yaşadıklarını anlattı: Yumruk atarak beni kanlar içerisinde bıraktı
5 çocuk babası kuzeninin istismar ettiği 14 yaşındaki kız, yaşadıklarını anlattı: Yumruk atarak beni kanlar içerisinde bıraktı
Küçük çocukları taciz ettiği iddia edilen yabancı uyruklu şahsa linç girişimi! Polis mahallelinin elinden zor aldı
Küçük çocukları taciz ettiği iddia edilen yabancı uyruklu şahsa linç girişimi! Polis mahallelinin elinden zor aldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Işın Karaca Hande Erçel Aleyna Tilki Serdar Ortaç
Spor Ozan Tufan Mustafa Er Samet Aybaba Abdullah Avcı Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Firari FETÖ'cü hakim saklandığı evde yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 17:36:41. #1.16#

title