Firari FETÖ'cü eski polis Salihli'de yakalandı
MANİSA'nın Salihli ilçesinde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski polis memuru A.E. yakalandı.
14.07.2020 20:17 | Son Güncelleme: 14.07.2020 20:25
MANİSA'nın Salihli ilçesinde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski polis memuru A.E. yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Salihli Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, A.E'nin Çavlu Mahallesi'nde saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, A.E'yi saklandığı evde yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen A.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: DHA