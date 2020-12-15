Firari FETÖ'cü Adil Öksüz'ün kuzenine 6 yıl 3 ay hapis

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini yöneten ekipte yer alan firari Adil Öksüz'ün kuzeni Ali Emre Öksüz, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürüttüğü soruşturmalar kapsamında, örgütün firari sorumlusu Adil Öksüz'ün kuzeni Ali Emre Öksüz'ün, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığını tespit etti. Bu kapsamda Öksüz hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açıldı. Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık Öksüz ile avukatı katıldı. Mahkeme, bir önceki celse esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısına söz verdi. Savcı, mütalaasını tekrarlayarak Öksüz'ün "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Öksüz, esas hakkındaki mütalaaya karşı yaptığı savunmasında, ByLock programının haberleşmek için arkadaşı tarafından telefonuna yüklendiğini öne sürdü. ByLock'un örgütsel bir amaç için kullanmadığını savunan Öksüz, ByLock dışında örgütle bağlantılı olduğunu ispatlayan bir delilin bulunmadığını iddia etti.

Öksüz'ün son sözünün ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Sanık Öksüz'ün yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol hükmünün devamına karar verildi.

(Abdullah Sarica/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı