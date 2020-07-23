Firari eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Yılmaz yakalandı
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Firari eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Yılmaz yakalandı

Trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsünü tabancayla vurarak öldüren eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Celal Yılmaz, Antalya'da gözaltına alındı.

Firari eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Yılmaz yakalandı
23.07.2020 17:37 | Son Güncelleme: 23.07.2020 17:55

Trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsünü tabancayla vurarak öldüren eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Celal Yılmaz, Antalya'da gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gazipaşa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda başlatılan çalışma kapsamında, İstanbul Halkalı'da 17 Ağustos 2015'te trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsü Ahmet Sülüşoğlu'nu polis lojmanlarının önünde silahla vurarak öldüren ve 2018'de meslekten ihraç edilen firari emniyet müdür yardımcısı Yılmaz'ın yakalanması için operasyon düzenlendi.

Muzkent Mahallesi'nde gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza mahkemesince tutuklanarak, Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi.

Celal Yılmaz, Nöbetçi Küçükçekmece Sulh Ceza Hakimliğince 18 Ağustos 2015'te tutuklanmış, avukatının itirazı üzerine 23 Ağustos'ta Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğince serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

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