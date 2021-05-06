Firari dolandırıcı yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Firari dolandırıcı yakalandı

Firari dolandırıcı yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'nın Kozan ilçesinde, dolandırıcılık yapmaktan hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan firari, jandarma tarafından yakalandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde, dolandırıcılık yapmaktan hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan firari, jandarma tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kendini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapmaktan 10 yıl hapse mahkum edilen B.A.'nin (27) ilçeye bağlı Çobanpınarı Mahallesi'nde olduğunu belirledi. Bir inşaatta yakalanan B.A. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. B.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kötü kokulara dayanamayan köylü ortaya çıkardı! Çukurdan parçalanmış ceset çıktı
Kötü kokulara dayanamayan köylü ortaya çıkardı! Çukurdan parçalanmış ceset çıktı
Bu da Anneler Günü dolandırıcılığı: WhatsApp'tan gelen mesaja 'Evet' diyen yanıyor
Bu da Anneler Günü dolandırıcılığı: WhatsApp'tan gelen mesaja 'Evet' diyen yanıyor
Belediyede tüm personel karantinaya alındı, iş başkana düştü
Belediyede tüm personel karantinaya alındı, iş başkana düştü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Hulusi Akar Aykut Erdoğdu Ruhsar Pekcan
Magazin Hadise Alişan Cansu Dere Hakan Sabancı
Spor Muslera Salih Uçan Ali Tandoğan Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Firari dolandırıcı yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 17:44:01. #1.15#

title