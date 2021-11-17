Firari Danıştay Tetkik Hakimi Remzi Şahin saklandığı adreste yakalandı

ANKARA (İHA) - Ankara polisi, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün firari üyelerini yakalamaya dönük kurduğu özel ekibin başarılı operasyonuyla, firari olan Danıştay Tetkik Hakimi Remzi Şahin'i saklandığı adreste yakaladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücalede Şube Müdürlüğünün FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün firari üyelerini yakalamaya dönük kurduğu özel ekibin yaptığı başarılı operasyonla 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden bu yana firari olan Danıştay Tetkik Hakimi Remzi Şahin'inin saklandığı adresi tespit etti. Yapılan tespitlerin ardından operasyon için düğmeye basıldı.

Remzi Şahin'in 2016 yılından beri kayıtsız adreste saklandığı, neredeyse hiç evinden dışarı çıkmadığı, çıktığı zamanlarda ise kılık değiştirdiği belirlendi. Firari hakimin, örgütün haber leşme programı olan Bylock üzerinden örgütsel birçok mesajlaşma yaptığı tespit edildi.

Zanlı ile birlikte 2 adet ruhsatsız tabanca ve dijital materyal ele geçirildi. - ANKARA

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