Firari danalar drone ile takip edilecek Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'nda kaçan büyükbaş hayvanların yakalanması için özel "Kurban Yakalama Timi" oluşturdu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'nda kaçan büyükbaş hayvanların yakalanması için özel "Kurban Yakalama Timi" oluşturdu. Veterinerlerin de yer aldığı time havadan drone ile destek verilecek.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Büyükşehir Belediyesi her sene olduğu gibi bu sene de kaçan kurbanlık hayvanları yakalamak için özel "Kurban Yakalama Timi" kurdu. Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Dairesi Başkanlığı tarafından kurulan tim, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde 15 günlük özel bir eğitime girdi. Eğitimde, fiziksel antrenmanın yanı sıra kement atma eğitimi, uyuşturucu tüfeğinin kullanılması ile ilgili teorik ve pratik konular öğretilerek bayrama hazırlandı. 20 kişiden oluşan yakalama timinde bu sene 5 veteriner görev yapacak, kaçan hayvanların tespiti ve takibi için büyük kolaylık sağlayan drone teknolojisini kullanacak. Kurban etlerinden şüphe duyan vatandaşlar, Hayvanat Bahçesi'nde görevli veterinerlere gelip kontrol ettirebilecek.

Konu hakkında açıklamada bulunan Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanı Celal Özsöyler timin bu sene de hizmet vereceğini belirterek, "Toplam 20 kişiden oluşan yakalama timi yaklaşık 15 günden beri fizik eğitimleri ve nasıl yakalanacağı ile hangi bölgeye anestezi tüfeği kullanması gerektiği, hangi yatıştırıcıları kullanacakları, hangi dozda kullanması gerektiğinin eğitimini verdik. 'Alo 153' hattına bildirimde bulundukları zaman bizler kaçan danaları yakalamak için bayram boyunca ekiplerimiz hazır bulunarak, kaçan hayvanları yakalayacaklar veya anestezi uygulayarak vatandaşa teslim edecek. Bu sene de yakalama timimize drone bulunuyor. Drone teknolojisini kullanarak kaçan danayı takip edebileceğiz. Aynı zamanda vatandaşlar koyun ve danaları kestiğinde et konusunda tüketim açısından bir şüpheye düştüklerinde veterinerlerimiz Hayvanat Bahçesi'nde hazır bulunarak isteyenlerin etlerini kontrolden geçirecek" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA