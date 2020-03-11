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Cumhuriyet Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel

Firari cinayet zanlısı yakalandı

Adana'da bir kişinin sokakta uğradığı silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

11.03.2020 10:08 | Son Güncelleme: 11.03.2020 10:09
Firari cinayet zanlısı yakalandı

Adana'da bir kişinin sokakta uğradığı silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 6 Mart'ta merkez Yüreğir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinden işe gitmek için çıkan Hasan Erdemci'nin (45), sokakta uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesiyle ilgili T.A'yı (49) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen T.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Firari cinayet zanlısı yakalandı

Kaynak: AA

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Firari cinayet zanlısı yakalandı

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