Firari cinayet zanlısı eski uzman çavuş, saklandığı kuzeninin evinde yakalandı
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Firari cinayet zanlısı eski uzman çavuş, saklandığı kuzeninin evinde yakalandı

Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan - Haberler | Güncel
Firari cinayet zanlısı eski uzman çavuş, saklandığı kuzeninin evinde yakalandı

Aralarında husumet bulunan kişiyi silahla öldürdükten sonra kaçan eski uzman çavuş, saklandığı teyzesinin oğlunun evine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

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Aralarında husumet bulunan kişiyi silahla öldürdükten sonra kaçan eski uzman çavuş, saklandığı teyzesinin oğlunun evine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 24 Mart'ta, Akın Ç'yi silahla öldürdükten sonra kaçan eski uzman çavuş Ercan D'nin, Keçiören Subayevleri Mahallesi'nde, teyzesinin oğluna ait adreste saklandığını tespit etti.

Adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, zanlıyı yakaladı. Evdeki aramada, Ercan D'nin cinayette kullandığı silah da ele geçirildi.

Şüphelinin, Akın Ç'nin diğer iş ortağını da öldürmeyi planladığı, polisin bu kişiyi olay sonrası korumaya alması nedeniyle başaramadığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ercan D, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ercan D'nin, 24 Mart'ta, Yenimahalle ilçesi Seval Caddesi'nde, alacak meselesi nedeniyle çıktığı ileri sürülen tartışmada silahla vurduğu Akın Ç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

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