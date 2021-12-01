Firari cinayet şüphelisi, 3 yıl sonra yakalandı - Haberler
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Firari cinayet şüphelisi, 3 yıl sonra yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Sezgin - Haberler | Güncel
Firari cinayet şüphelisi, 3 yıl sonra yakalandı

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, akrabası Şaban Lale'yi öldürdüğü suçlamasıyla hakkında yakalama kararı olan Nurettin Lale, 3 yıl sonra yakalandı.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, akrabası Şaban Lale'yi öldürdüğü suçlamasıyla hakkında yakalama kararı olan Nurettin Lale, 3 yıl sonra yakalandı.

Siverek'e bağlı Güney Mahallesi'nde, 2018 yılında çıkan kavgada, akrabası Şaban Lale'yi öldürdüğü iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Şaban Lale, dün gece Savucak Mahallesi'nde polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan Lale, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Firari cinayet şüphelisi, 3 yıl sonra yakalandı

Firari cinayet şüphelisi, 3 yıl sonra yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Sezgin - Son Dakika Haberleri

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