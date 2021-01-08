Firari cinayet hükümlüsü yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Firari cinayet hükümlüsü yakalandı

08.01.2021 13:17 | Son Güncelleme: 08.01.2021 13:20
Firari cinayet hükümlüsü yakalandı

İSTANBUL Pendik'te 4 yıl önce 2 kişinin öldüğü silahlı kavga olayında cinayete karışanlar arasında yer alan, hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası bulunan Barbaros Aslıyüce (28) Bolu'da yakalandı.

İSTANBUL Pendik'te 4 yıl önce 2 kişinin öldüğü silahlı kavga olayında cinayete karışanlar arasında yer alan, hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası bulunan Barbaros Aslıyüce (28) Bolu'da yakalandı. 

Bolu Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 4 yıl önce İstanbul Pendik'te 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya karışan Barbaros Aslıyüce'nin Bolu'da olduğunun tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı. Hakkında 1,5 yıl önce İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'Cinayet' suçuyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verilen Barbaros Aslıyüce'nin Bolu'da kaldığı tespit edilen evine, polis tarafından operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında kaçmaya çalışan Aslıyüce yakalandı. Gözaltına alınan Aslıyüce emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

 


Firari cinayet hükümlüsü yakalandı
Firari cinayet hükümlüsü yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Yaşar Güler Hulusi Akar Mustafa Şentop
Magazin Ezgi Mola Seda Sayan Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil
Spor Arda Turan Fatih Terim Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Sofiane Feghouli
Tüm Haberler Ocak Çocuk Kongre Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Firari cinayet hükümlüsü yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.1.2021 13:20:31. #1.15#
title