Firari cinayet hükümlüsü Kocaali'de yakalandı
Anadolu Ajansı / Davut Genç - Haberler | Güncel
Cinayet suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Sakarya'da ele geçirildi.
Sevgilisini öldürüp tarlaya gömdü! Pişman olunca cesedi çıkarmak için yardım istediği kepçe operatörünün ihbarıyla yakayı ele verdi
Cinayet suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Sakarya'da ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, "kasten öldürme" suçundan kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan M.K'nin Kocaali ilçesi Kozluk Mahallesi'nde olduğu yönündeki ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Ekiplerce gözaltına alınan ve 4 yıldır arandığı öğrenilen hükümlü, Kocaali Adliyesi'ndeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Davut Genç