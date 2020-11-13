Firari cinayet hükümlüsü, kardeşinin kimliğiyle 8 yıl kaçak yaşamış
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Firari cinayet hükümlüsü, kardeşinin kimliğiyle 8 yıl kaçak yaşamış

13.11.2020 16:17 | Son Güncelleme: 13.11.2020 16:21
Firari cinayet hükümlüsü, kardeşinin kimliğiyle 8 yıl kaçak yaşamış

ANTALYA'da jandarma ekipleri, 'kasten adam öldürme' suçundan 27 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan ve 8 yıl kardeşinin kimliğiyle kaçak yaşayan firari İbrahim Mol'u yol kontrolünde yakaladı.

ANTALYA'da jandarma ekipleri, 'kasten adam öldürme' suçundan 27 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan ve 8 yıl kardeşinin kimliğiyle kaçak yaşayan firari İbrahim Mol'u yol kontrolünde yakaladı.

Aksu ilçesi Topallı mevkisindeki kontrol noktasında, kimlik uygulaması yapılan kişiden şüphelenen jandarma ekipleri, detaylı inceleme yaptı. Bunun üzerine adının L.M. ve 34 yaşında olduğunu iddia eden kişinin, 36 yaşındaki İbrahim Mol olduğunu belirlendi. Kardeşi L.M.'nin kimliğine kendi fotoğrafını yapıştırdığı saptanan Mol'un, 11 yıl önce Şanlıurfa'da işlediği cinayetin 8 yıl önce görülen son davasında, 27 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edildiği, bu nedenle sahte kimlik düzenlediği ortaya çıktı. Firari hükümlü İbrahim Mol, jandarma ekipleri tarafından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Antalya Adliyesi'ne sevk edildi. Mol, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


Firari cinayet hükümlüsü, kardeşinin kimliğiyle 8 yıl kaçak yaşamış

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alparslan ÇINAR

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