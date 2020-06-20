Firari Can Dündar'ın eşi hakkında yakalama kararı
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Firari Can Dündar'ın eşi hakkında yakalama kararı

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bodrum'da lüks villası olan Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar hakkında imara aykırılık ve hazine arazisini işgal etmekten yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

20.06.2020 14:57 | Son Güncelleme: 20.06.2020 15:01

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bodrum'da lüks villası olan Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar hakkında imara aykırılık ve hazine arazisini işgal etmekten yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin dava nedeniyle hakkında yakalama kararı bulunan firari gazeteci Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar hakkında da savcılık tarafından yakalama kararı çıkartıldı. Dündar çiftinin Bodrum Kumbahçe Mahallesi Çavuşoğlu Sokak'ta bulunan milyon dolarlık lüks villasının hazine arazisine yapılmış olan havuzu, bahçe duvarları, bergolalar, betonarme bina, çardak gibi birçok hazine ve orman arazisine yapılmış olan bölümleri yıkılmıştı. Yıkımın ardından havuz içerisi molozlar dökülüp kumla kapatılmıştı. Savcılık tarafından yıkımla ilgili ifadesine başvurulmak istenen ve evde bulunamayan Dilek Dündar'ın mevcutlu getirilerek ifadesinin alınmasına karar verildi. Yakalama kararı çıkarılan Dündar çiftinin nerede olduğu ise bilinmiyor.

(Eren Ayhan/İHA)

Firari Can Dündar'ın eşi hakkında yakalama kararı

Kaynak: İHA

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