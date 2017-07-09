Firari Bal Arıları Şehir Merkezine İndi

Kars'ta, 'oğul veren' kovandan ayrılarak kente inen bal arıları vatandaşları korkuttu. Arıların toplandığı çam ağacından kovana alınmasıyla vatandaşlar rahat bir nefes aldı.



Kars'ta kraliçe arıyı takip eden yüzlerce oğul arı, şehir merkezinin en işlek caddelerinden olan Metin Sözen Caddesi'nde bulunan bir çam ağacının dalında kümelendi. Arıların bir anda etrafı sarması ile caddeyi kullanan vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Metin Sözen Caddesi'nde daha önce arıcılık yapmış bir vatandaş, bölgeye bir kovan ve birkaç tane petek getirdi. Kovanı çam ağıcının altına koyan vatandaş, peteği de arıların toplandığı dala koydu. Kraliçe arı ve ile birlikte arıların bir kısmı kovana alındı. Daha sonra petek değiştirildi. Diğer arıları da değiştirdiği peteğe alan vatandaş, arıları kovana koyarak götürdü.



Oğul veren arıları almaya çalıştığını ifade eden vatandaş, "Anasını aldık, dışarıda kalan yavru arıların toplanmasını bekliyoruz. Ana kovanda şu an, kovana arılar girip çıkmaya başlamış. Çıtamıza da koymuşuz arılar yığılsın üzerine alıp kovana koyalım" dedi.



Arıların tehlikeli olmadığını da ifade eden vatandaş, arıların rahatsız edilmediği sürece hiçbir şey yapmayacağını da sözlerine ekledi. - KARS