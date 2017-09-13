Firari asker tartıştığı 17 yaşındaki genci bıçaklayarak öldürdü



KAYSERİ - Kayseri'de, asker firarisi olduğu öğrenilen zanlı, yan bakma meselesinden tartıştığı 17 yaşındaki genci göğsünden bıçaklayarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Danişment Gazi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, hava değişimine geldikten sonra asker firarisi olduğu öğrenilen Osman A.'nın,17 yaşındaki Mehmet T.A. ile yan bakma meselesi yüzünden tartıştığı öğrenildi. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında Osman A.'nın, 17 yaşındaki Mehmet T.A.'yı göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladığı öğrenildi.

Ağır yaralanan Mehmet T.A.'nın ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldığı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirildi.

Olay sonrasında yapılan çalışmalarda ise asker firarisi olan Osman A.'nın yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.