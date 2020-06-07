Firari arılar herkesi seferber etti Firari arılar herkesi seferber etti Zonguldak Alaplı İlçesinde oğul veren ve kovandan kaçan binlerce arı, bir ağaca kondu onları gören çalışanlar esnaf ve müşteri ne yapacağını şaşırdı.

Firari arılar herkesi seferber etti

ZONGULDAK - Zonguldak Alaplı İlçesinde oğul veren ve kovandan kaçan binlerce arı, bir ağaca kondu onları gören çalışanlar esnaf ve müşteri ne yapacağını şaşırdı.

Oğul veren ve bir kovandan kaçtığı tahmin edilen arı kolonisi, Alaplı Karşıyaka Mahallesinde bir tarım mağazası önünde bulunan ağaca kondu. Çalışanların, esnafın ve vatandaşların hareketli anlar yaşanırken, arıların kümeleştiği yere yaklaşamayan esnafın ve vatandaşın imdadına esnaf olan ve aynı zamanda arıcı olan Murat Yılmaz yetişti. Çok sayıda arının etrafta uçuşması çevredeki vatandaşlar ve esnafa kısa süreli panik yaşattı.

Firari arıların bulunduğu ağaca Murat Yılmaz İş yerinden getirmiş olduğu kovana petek yerleştirdikten sonra arıları kovana ağaçtan silkeleme yöntemi topladı. Yılmaz, bu işi yaparken, vatandaşların meraklı bakışları ve soruları arasında binlerce arıları bir kovana toplandı. Bu olayların normal olduğunu dile getiren Yılmaz, "Bu dönemde yavru veren arıların bazıları kovandan kaçıp ağaçlara yuvalanıyor. Bal yediği zaman ısırma özeliklerini kaybederler. Ana Arı Kovanı bazı durumlarda terk ederek gittiklerinde kendilerine uygun bir yer bulurlar. Bu durum ile şu sıralar genellikle karşılaşıyoruz. Bende ana arıyı yakalayarak, kovanın içine koydum. Diğer arı kovanlarımın yanına götüreceğim " dedi.

Kaynak: İHA