Firari 13 şüpheli polisin düzenlediği operasyonla yakalandı
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Firari 13 şüpheli polisin düzenlediği operasyonla yakalandı

Eskişehir'de arama kararı bulunan 13 şüpheli, polis ekiplerinin gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Firari 13 şüpheli polisin düzenlediği operasyonla yakalandı
17.06.2020 13:17 | Son Güncelleme: 17.06.2020 13:21

Eskişehir'de arama kararı bulunan 13 şüpheli, polis ekiplerinin gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Edilen bilgiye göre; Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında kentte 'Aranan şahısların yakalanmasına' yönelik operasyon başlatıldı. Gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda ekipler; haklarında 'Nitelikli cinsel saldırı, nitelikli cinsel saldırı ve hükümlü ve tutuklunun kaçması, hırsızlık, silahla tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, yaralama ile dolandırıcılık' suçlarından aranan 13 şüpheliyi saklandıkları ev ve eklentilerinde yakalayarak gözaltına aldı.

Öte yandan haklarında 3 yıl ile 25 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin akabinde cezaevine teslim edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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