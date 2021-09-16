Firar ettikten sonra yakalanan Filistinli Kadri: 'Hayatta kaldığım sürece özgürlüğümü arayacağım' - Haberler
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Firar ettikten sonra yakalanan Filistinli Kadri: "Hayatta kaldığım sürece özgürlüğümü arayacağım"

AA / Ekrem Biçeroğlu - Haberler | Güncel
Firar ettikten sonra yakalanan Filistinli Kadri:

Hapishaneden kaçmasının ardından İsrail güçlerince yakalanan Filistinli Yakup Mahmud Kadri, yaşadığı sürece özgürlük arayışına devam edeceğini belirtti.

Hapishaneden kaçmasının ardından İsrail güçlerince yakalanan Filistinli Yakup Mahmud Kadri, yaşadığı sürece özgürlük arayışına devam edeceğini belirtti.

Filistin Esirler Heyetinin avukatı Hannan el-Hatib, Kadri'yi ziyaret etti. Ziyaret sonrası Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı heyetten yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Kadri'nin, "Hayatta kaldığım sürece özgürlüğümü aramaya devam edeceğim. Hayatımın en güzel günleri İsrail'in tutuklamasından kurtulmuş bir şekilde Filistin'in havasını soluduğum günlerdi. Sokakta çocukları gördüm, içlerinden birini öptüm ve bu özgür olduğumda yaptığım en güzel şeydi." dediği ifade edildi.

Açıklamada, İsrail hapishanesinde battaniyeden başka bir şeyin olmadığı çok küçük bir yerde tutulduğunu, buranın insana direncini kaybettirdiğini belirten Kadri'nin, kendisini sorgulayanların "psikolojik işkence" yaptığını söylediği bildirildi.

Hücresinde yalnız kalan Kadri'nin heyetten Kur'an-ı Kerim istediği belirtildi.

Firar eden 6 tutukludan 4'ü yakalandı

Filistinli 6 tutuklu, İsrail'in kuzeyindeki yüksek güvenlikli Gilboa hapishanesinden 6 Eylül sabahı firar etmişti.

İsrail güçleri, hapishaneden tünel kazarak kaçan Fetih Hareketinin silahlı kanadı El-Aksa Şehitleri üyesi Zekeriya ez-Zubeydi ile İslami Cihad Hareketi mensubu Muhammed Kasım el-Arıda, Kadri ve Eyhem Fuad Mahmud Abdullah el-Arıda'yı yakalamıştı.

Firar eden diğer iki Filistinli tutuklu Eyhem Fuad Kemamci ile Munadil Yakub Nufeyat ise henüz bulunamadı.

Filistin kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 365'i "idari tutuklu" olmak üzere yaklaşık 4 bin 500 Filistinli bulunuyor.

AA / Ekrem Biçeroğlu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Firar ettikten sonra yakalanan Filistinli Kadri: 'Hayatta kaldığım sürece özgürlüğümü arayacağım' - Haberler
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