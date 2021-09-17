Firar ettikten sonra yakalanan Filistinli Arıda, avukatı aracılığıyla annesine mektup gönderdi - Haberler
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Firar ettikten sonra yakalanan Filistinli Arıda, avukatı aracılığıyla annesine mektup gönderdi

AA / Qais Omar Darwesh Omar - Haberler | Güncel
Firar ettikten sonra yakalanan Filistinli Arıda, avukatı aracılığıyla annesine mektup gönderdi

Hapishaneden kaçmasının ardından İsrail güçlerince yakalanan Filistinli Eyhem Fuad Mahmud Abdullah el-Arıda, avukatı Rislan Mehacine aracılığıyla annesine bir mektup gönderdi.

Hapishaneden kaçmasının ardından İsrail güçlerince yakalanan Filistinli Eyhem Fuad Mahmud Abdullah el-Arıda, avukatı Rislan Mehacine aracılığıyla annesine bir mektup gönderdi.

Arıda, mektubunda, "Anneciğim, sen bu dünyadan gitmeden önce sana sarılmak için sana gelmeye çalıştım ama Allah bize başka şeyi takdir etti. Sen kalbimde ve vicdanımdasın." ifadesini kullandı.

Annesine ülkenin incir, nar, sumak ve kekik gibi farklı nimetlerinin yanı sıra 25 yıllık mahrumiyetten sonra guava yediği müjdesini veren Arıda, mektubuna şöyle devam etti:

"Özgürlüğü teneffüs ettim ve dünyanın değiştiğini gördük. Uzun saatler boyunca Filistin dağlarına tırmandım, geniş ovalardan geçtik ve Araba Ovası'nın Bisan ve Nasıra ovalarının küçük bir parçası olduğunu öğrendim."

Arıda, annesine hediye olarak bir kutu bal götürdüğünü ancak yakalandığı için ulaştıramadığını belirtti.

AA / Qais Omar Darwesh Omar - Son Dakika Haberleri
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Haber: Firar ettikten sonra yakalanan Filistinli Arıda, avukatı aracılığıyla annesine mektup gönderdi - Haberler
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