Firar ettiği cezaevinden 2,5 saat sonra yakalandı
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Firar ettiği cezaevinden 2,5 saat sonra yakalandı

BİNGÖL Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden S.B., polis ekiplerinin yaptığı çalışmayla 2,5 saatte yakalandı.

13.01.2020 19:58 | Son Güncelleme: 13.01.2020 19:58
Firar ettiği cezaevinden 2,5 saat sonra yakalandı

Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden S.B., ekiplerinin yaptığı çalışmayla 2,5 saatte yakalandı. 

Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Ş.B.'nin 9 Ocak günü akşam saatlerinde firar ettiğinin anyaşılması üzerine infaz koruma memurları, olayı polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı ekipler, yaptıkları 2,5 saatlik çalışmanın ardından S.B.'yi yakaladı. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından S.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kaynak: DHA
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