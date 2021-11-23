Firar eden şahıs yakalandı

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir'de çıkarıldığı mahkemece tutuklandıktan sonra sağlık raporu için getirildiği hastanede firar eden şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ali A. (43) 20 Kasım tarihinde bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayının şüphelisi olarak gözaltına alındı. Dün; emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Cezaevine teslim edilmeden önce sağlık raporu için Nevşehir Devlet Hastanesi'ne getirilen Ali A., sağlık raporu alındığı sırada adli tabiplikte firar etti. Olayın ardından Nevşehir Devlet Hastanesi çevresinde geniş çaplı arama başlatıldı.

Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda Ali A., kent merkezinde bulunan Mustafa Parmaksız Caddesi üzerinde yakalandı. Ali A., işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. - NEVŞEHİR

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