AYDIN (İHA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde evdeki ağıldan firar eden düvenin başına gelmeyen kalmadı. Sulama kanalına inen düveyi kurtarmak için herkes seferber olurken, itfaiye ekipleri ve vatandaşların uzun uğraşları sonucu düve mahsur kaldığı sulama kanalından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre; Germencik ilçesine bağlı kırsal Reisköy'de hayvancılık yapan Reşit Onul'un 17 aylık düvesi ahırdan firar edip Ovakararağaç Köyü yakınlarında bulunan DSİ'ye ait sulama kanalına kadar geldi. Bilinmeyen bir nedenle yaklaşık 4 metre derinliğindeki sulama kanalına düşen düve, kanalda mahsur kalınca eve geri dönemedi. Akşam saatlerinde hayvanlardan birinin eksik odluğunu fark eden Reşit Onul, aile fertleri ile birlikte firari düveyi aramaya başladı. Düveyi DSİ'ye ait sulama kanalında mahsur kalmış vaziyette bulan aile fertleri kendi imkanları ile düveyi kanaldan çıkaramayınca Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nden yardım istedi.

Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, düveyi kurtarmak için her yolu denedi. Uzun uğraşlar sonucu önce yakalanıp bağlanan düve daha sonra kaymadan kanaldan çıkabilmesi için kanalın çıkış bölümüne halı serildi. Düve uzun uğraşlar sonucu traktör ile kanaldan çekilerek kurtarıldı. - AYDIN