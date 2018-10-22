Firar Eden Asker Tüfekle Avm'ye Girdi

Gaziantep'te birliğinden firar eden asker, elinde tüfekle girdiği AVM'de paniğe yol açtı.

Gaziantep 5. Zırhlı Tugay komutanlığı'nda görevli M.T isimli 4 aylık askerin, nöbet tuttuğu diğer arkadaşı ile tartışmasının ardından firar ettiği ileri sürüldü. Peşinden polis ve askerlerin kovaladığı M.T, yaklaşık 5 kilometreyi yayan olarak kaçmayı başararak, 15 Temmuz Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde bulunan bir alışveriş merkezine girdi. Elinde piyade tüfeği AVM'nin otoparkının bulunduğu yere yönelen asker, otoparktan içeriye girdi. Üniformalı asker, elinde tüfek ile birlikte mağazanın üçüncü katına çıktı. Yaşanan olay nedeniyle AVM personeli ve vatandaşlar büyük korku yaşadı.

AVM BOŞALTILDI

Olay yerine gelen polis ekipleri hem AVM'nin içerisinde hem de dışarısında yoğun güvenlik tedbirleri aldı. AVM çalışanları ve vatandaşlar, dışarıya çıkartılarak, şahıs ikna edilmeye çalışıldı. Kimseyi AVM'ye yaklaştırmayan polis ekipleri, kısa süren çabanın ardından askeri ikna etmeyi başardı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Tuncay Dölkeleş ve psikolog tarafından ikna edilen asker, gözaltına alındı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Gaziantep Valiliği yaptığı açıklama ile askerin çalışanları rehin aldığı iddiasını yalanladı. Valilik açıklamasında, "22.10.2018 tarihinde saat 09: 00'da birliğinden firar ederek silahıyla Şehitkamil ilçemizdeki bir alışveriş merkezine giren er M.T adlı şahıs İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce ikna edilerek teslim alınmıştır. Olayda herhangi bir rehin alma durumu söz konusu değildir. Can kaybı, yaralı veya hasar bulunmayan olayla ilgili tahkikat başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)