Fiorentina'nın yeni teknik direktörü Gattuso oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fiorentina'nın yeni teknik direktörü Gattuso oldu

Fiorentina'nın yeni teknik direktörü Gattuso oldu
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Spor

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Fiorentina, teknik direktörlük görevine Gennaro Gattuso'yu getirdi.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Fiorentina, teknik direktörlük görevine Gennaro Gattuso'yu getirdi.

Fiorentina Kulübünden yapılan açıklamada, takımın teknik direktörlüğüne Gattuso'nun getirildiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Rocco Commisso, "Gattuso'nun, Fiorentina'nın yeni teknik direktörü olduğunu açıklamaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Genç teknik adam Gattuso'nun bugüne kadar elde ettiği büyük tecrübeyle bizim gelişmemize yardımcı olacağına, profesyonelliği ve insani yönünün kulüp için önemli bir kararlılık, yeterlilik ve kazanma arzusu temsil ettiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Gattuso, son olarak Napoli takımını çalıştırmıştı. Napoli, 2020-2021 sezonu son maçında Hellas Verona ile 1-1 berabere kalarak, ligi gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılacak pozisyonda bitirememişti. Napoli Başkanı Aurelio de Laurentiis, maç sonunda Gattuso ile yolları ayırma kararını Twitter hesabından duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar İlker Kaleli Şevval Şahin Oktay Kaynarca
Spor Ozan Tufan Arda Turan Ersun Yanal Burak Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fiorentina'nın yeni teknik direktörü Gattuso oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.5.2021 19:29:52. #1.16#

title