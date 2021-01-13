Fiorentina - Inter İtalya Kupası maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
İtalya Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın en heyecanlı maçları bugün oynanıyor. Peki Fiorentina - Inter maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...
İtalya Kupası bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi Fiorentina - Inter maçıdır. Peki Fiorentina - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?
FİORENTİNA - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Fiorentina - Inter maçı 13 Ocak Çarşamba günü bu akşam saat 17:00 'da başlayacaktır.
FİORENTİNA - INTER MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Fiorentina - Inter maçını TRT Spor HD, Digiturk 86, Turkcell TV+ 70, Vodafone TV 70, Web , Kablo TV 97, Tivibu 85, Fil Box 74, D-Smart 86, Şifresiz 4A kanallarından izleyebilirsiniz.
FİORENTİNA - INTER MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Artemio Franchi Stadyumu, Floransa'da oynanacak.